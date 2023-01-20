Актер Александр Песков стихотворением поздравил через ФАН режиссера Владимира Хотиненко

Кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист Российской Федерации Владимир Хотиненко празднует сегодня свой день рождения. По такому прекрасному случаю через ФАН именинника поздравил актер театра и кино Александр Песков.
Артист поделился с изданием впечатлениями от совместной работы с режиссером на съемках таких картин как «Зеркало для героя» и «Мусульманин».
«Я могу охарактеризовать его как очень талантливого, самобытного, с собственным видением и собственным мировоззрением», — сказал артист.
Пользуясь случаем, актер поделился своими сердечными пожеланиями в адрес кинорежиссера.
«Пусть его душа всегда была наполнена творческими замыслами, соответственно, и интеллект тоже. Должны работать все чакры. Искусство требует талантливости, а так как Володя Хотиненко является талантливым режиссером, пускай в его голове, сердце, душе, теле, в его астрале всегда присутствует великий замысел идеи и возможности их воплощения. Кончено же, еще здоровья и сил на то, чтобы его хватало на эту творческую индустрию и просто великохудожество!», — напутствовал артист.
Кроме того, Александр Песков изъявил желание разместить на платформе Федерального агентства новостей стихотворение собственного сочинения, написанного специально по случаю дня рождения Владимира Хотиненко.
Январский день — прозрачный, теплый!
Благоухает континент!!
Глядит с улыбкой Ангел добрый
На этот праздничный момент!!!
Момент рождения Вселенной
Для дальних, близких и родных!
И в преклонении почтенном
Желает радостей земных!!
Рожденья день — твой ныне праздник!
Шлю поздравленья от души!!
Ты Вова — главный в нем участник!
Ликуй! И смейся!! Пой!!!Пляши!!!!!
Желаю быть всегда здоровым!
Быть полным сил Премного лет!!!
Идти уверенной дорогой
И излучать счастливый свет!!!
С Днем рождения тебя, Володя!!! (Александр Песков, актер театра и кино.)
Ранее Владимир Хотиненко в интервью ФАН рассказал, как планирует провести свой день рождения. Кроме того, собеседник раскрыл, что он обнаружил в произведениях Федора Достоевского.