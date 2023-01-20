Подозреваемого в убийстве 72-летней пенсионерки мужчину задержали на Кубани

В руках стражей порядка оказался 42-летний гражданин, который ранее был объявлен в розыск. Напомним, что после пожара в одном из жилых домов станицы Воронежской сотрудники экстренных служб нашли в помещении труп пожилой женщины со следами насильственной смерти.