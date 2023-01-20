Подозреваемого в убийстве 72-летней пенсионерки мужчину задержали на Кубани

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Усть-Лабинского района Краснодарского края, подозреваемого в расправе над 72-летней пенсионеркой. Злоумышленника доставили в полицию для дальнейшего разбирательства, сообщает пресс-служба районного ОМВД России.
В руках стражей порядка оказался 42-летний гражданин, который ранее был объявлен в розыск. Напомним, что после пожара в одном из жилых домов станицы Воронежской сотрудники экстренных служб нашли в помещении труп пожилой женщины со следами насильственной смерти.
Подозрения правоохранителей пали на россиянина, зарегистрированного в поселке Двубратский. Мужчина был ранее судим. Другие подробности ЧП уточняются.
Ранее стало известно, что правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении пожилого жителя Нового Уренгоя. Мужчина предстанет перед судом за убийство квартиранта, сообщал телеканал «360».