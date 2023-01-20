Заказчик убийства пасынка и его сожительницы предстанет перед судом в Тульской области

Сотрудники правоохранительных органов завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего жителя Тульской области, который готовил заказное убийство своего пасынка и его сожительницы. Фигурант производства ответит в суде сразу по двум статьям Уголовного кодекса, сообщили в СУ СК РФ по региону.
По данным правоохранителей, после смерти своей супруги мужчина, незаконно используя доверенность, снял с ее счетов все деньги, которые могли перейти ее сыну. Затем злоумышленник нанял киллера для устранения пасынка и его 31-летней гражданской жены, за что пообещал исполнителю 1 млн рублей.
Потенциальный убийца получил от заказчика 50 тыс. рублей в качестве предоплаты, обсудил детали преступления, после чего рассказал обо всем полиции. На следующей встрече с подсудимым исполнитель заявил о выполненном задании, после чего при передаче денег жителя Тульской области задержали.
Гражданину вменили совершение преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 30, частью 3 статьи 33, пунктами «а,з» статьи 105 и частью 1 статьи 330 УК РФ («Приготовление к убийству двух лиц по найму» и «Самоуправство»). Материалы дела находятся в прокуратуре для последующей передачи в суд и рассмотрения по существу.