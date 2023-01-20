Заказчик убийства пасынка и его сожительницы предстанет перед судом в Тульской области

По данным правоохранителей, после смерти своей супруги мужчина, незаконно используя доверенность, снял с ее счетов все деньги, которые могли перейти ее сыну. Затем злоумышленник нанял киллера для устранения пасынка и его 31-летней гражданской жены, за что пообещал исполнителю 1 млн рублей.