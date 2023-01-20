Прославившегося золотым унитазом экс-главу ГИБДД Ставрополья лишили имущества на 180 млн рублей

Прославившегося золотым унитазом бывшего начальника ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова лишили имущества почти на 180 млн рублей. Об окончательной конфискации у мужчины домов, земельных участков, квартир и автомобилей сообщила Генпрокуратура РФ.
Имущество экс-руководителя ставропольской Госавтоинспекции было оформлено на него самого, а также на его родственников и близких в период прохождения госслужбы. Все конфискованное у Алексея Сафонова отошло государству. Уточняется, что исполнение судебного решения находится на контроле Генеральной прокуратуры.