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Боррель напомнил о победе России над Гитлером и призвал вооружать Украину

Армия
Боррель напомнил о победе России над Гитлером и призвал вооружать Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления в Мадриде заявил, что Россия привыкла бороться до конца, упомянув ее победу над Гитлером, и призвал вооружать Украину.

Отмечается, что Боррель произнес речь в ходе церемонии награждения форума «Новая экономика». Он заявил, что Россия является большой страной, которая «привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все».

«Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером», — объяснил он.

Боррель добавил, что сейчас странам Запада необходимо продолжать оснащать Украину современным вооружением.
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