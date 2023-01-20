Боррель напомнил о победе России над Гитлером и призвал вооружать Украину

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления в Мадриде заявил, что Россия привыкла бороться до конца, упомянув ее победу над Гитлером, и призвал вооружать Украину.
Отмечается, что Боррель произнес речь в ходе церемонии награждения форума «Новая экономика». Он заявил, что Россия является большой страной, которая «привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все».
«Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером», — объяснил он.
Боррель добавил, что сейчас странам Запада необходимо продолжать оснащать Украину современным вооружением.