В Крыму национализируют кинотеатр бывшего спикера Верховной рады Арсения Яценюка

Крымские власти заявили о национализации кинотеатра IMAX, принадлежавшего бывшему спикеру Верховной рады Арсению Яценюку, рассказал председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».
Константинов отметил, что несмотря на попытки Яценюка скрыть свою причастность к предприятию, власти полуострова знали, кому оно принадлежит. По его словам, национализация не повлияет на сотрудников кинотеатра. Они продолжают работу, однако на сегодняшний день там введена временная администрация.
Сейчас временная администрация также находится на Альминском комбинате стройматериалов, который ранее принадлежал Сергею Таруте.
Напомним, на полуострове национализируют бизнес украинских предпринимателей, спонсирующих Киев.