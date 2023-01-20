В Крыму национализируют кинотеатр бывшего спикера Верховной рады Арсения Яценюка

Константинов отметил, что несмотря на попытки Яценюка скрыть свою причастность к предприятию, власти полуострова знали, кому оно принадлежит. По его словам, национализация не повлияет на сотрудников кинотеатра. Они продолжают работу, однако на сегодняшний день там введена временная администрация.