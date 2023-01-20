ФАН опроверг связь между проверками в театрах и увольнением актера Дмитрия Назарова

Информация, что проверки в российских театрах связаны с увольнением из МХТ имени Чехова звезды сериала «Кухня» Дмитрия Назарова, не соответствует действительности. Об это сообщил источник ФАН в Минкультуры России.
Инициированные ведомством проверки являются частью плановой инспекции культурных учреждений и с Назаровым они не связаны.
«С увольнением Дмитрия Назарова это никак не связано, как пишут и говорят оппозиционные СМИ. Минкультуры регулярно проверяет театры, учредителем которых является. Проверка идет и по госзакупкам, и по соблюдению трудового кодекса, — по всем аспектам деятельности театра. В основном — экономическим. Это плановое мероприятие и обязательное», — отметил он.
Источник уточнил, что в ходе этих проверок изучается в том числе целесообразность трат средств, выделяемых государством. Источник добавил, что о выявлении в театрах оппозиционно настроенных актеров речи не идет – это не входит в цели контроля.