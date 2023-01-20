Глава Минздрава Тульской области направил в военный госпиталь специальное оборудование

Помочь медучреждению Дюмин решил после того, как 30 декабря побывал в одном из госпиталей Минобороны, где лечатся участники СВО из разных субъектов РФ, в том числе из Тульской области. Чиновник попросил начальника госпиталя рассказать о потребностях учреждения на 2023 год.