Глава Минздрава Тульской области направил в военный госпиталь специальное оборудование

Министр здравоохранение Тульской области Дмитрий Марков отправил в военный госпиталь медоборудование, требуемое для качественного лечения и быстрого восстановления военнослужащих.
Как пишет сетевое издание «Тульские известия», дооснащение госпиталя произошло по инициативе тульского губернатора Алексея Дюмина. Всего передали свыше 10 наименований специальных приборов и оборудования, а также больше 150 единиц быттехники, среди них телевизоры и компьютеры.
Помочь медучреждению Дюмин решил после того, как 30 декабря побывал в одном из госпиталей Минобороны, где лечатся участники СВО из разных субъектов РФ, в том числе из Тульской области. Чиновник попросил начальника госпиталя рассказать о потребностях учреждения на 2023 год.
По распоряжению главы региона новое оборудование привезли в госпиталь в кратчайшие сроки. Оно позволит врачам сократить период восстановления российских бойцов. А быттехника и телевизоры повысят комфорт пациентов госпиталя, отметил министр.