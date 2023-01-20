Мать с дочерью-инвалидом администрация пыталась насильно переселить в социальное жилье

Администрация района приобрела для маленькой семьи квартиру, от которой молодая мать раньше уже отказалась. Отказ последовал и на этот раз. Тогда чиновники подали иск в Гагаринский районный суд с просьбой обязать девушку заключить с администрацией договор социального найма этой самой квартиры. Позднее иск был отозван. Вероятно причиной этого стало то, что после резонанса в СМИ делом заинтересовался Следственный комитет и его взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело о халатности, и глава СК уже поручил представить доклад о ходе его расследования.