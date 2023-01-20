Мать с дочерью-инвалидом администрация пыталась насильно переселить в социальное жилье

В городе Гагарин Смоленской области продолжается история девушки-сироты и ее малолетней дочери, страдающей ДЦП. Их пытались через суд обязать вселиться в квартиру по договору социального найма.
Жилье для них подобрала администрация Гагаринского района. Жилищный фонд города Гагарин не слишком объемен, поэтому найти подходящую квартиру оказалось непросто, сообщает сетевое издание «СмолНарод».
Администрация района приобрела для маленькой семьи квартиру, от которой молодая мать раньше уже отказалась. Отказ последовал и на этот раз. Тогда чиновники подали иск в Гагаринский районный суд с просьбой обязать девушку заключить с администрацией договор социального найма этой самой квартиры. Позднее иск был отозван. Вероятно причиной этого стало то, что после резонанса в СМИ делом заинтересовался Следственный комитет и его взял под личный контроль председатель СК Александр Бастрыкин. Было возбуждено уголовное дело о халатности, и глава СК уже поручил представить доклад о ходе его расследования.