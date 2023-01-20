Тариф «Платона» для российских водителей с 1 февраля составит 2,84 рубля за километр

Тариф для большегрузов в системе «Платон» вырос в России и составил 2,84 рубля за километр. Это значение оказалось меньше планируемого по индексации. Об этом свидетельствует информация, опубликованная Росавтодором.
Плановый прогноз индексации предполагал повышение тарифа в 2023 году на 44 копейки, до 2,98 рубля за километр. Начиная с 2022 года, согласно постановлению, тариф ежегодно индексируется исходя из фактической инфляции за предшествующий год.
Система «Платон» позволяет привлекать средства в Федеральный дорожный фонд. С 2015 года он пополнился на 159 миллиардов рублей.