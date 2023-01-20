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Ольга Кузьмина объяснила, в чем заключалась трудность озвучивания Чебурашки

Общество
Ольга Кузьмина объяснила, в чем заключалась трудность озвучивания Чебурашки

Актриса Ольга Кузьмина, подарившая голос персонажу Чебурашка в новом фильме, рассказала о сложностях озвучивания. Она призналась, что покидала студию с осипшим голосом.

Кузьмина назвала трудозатратной работу в студии. Она призналась, что в процессе озвучивания персонажа ориентировалась на голос Клары Румяновой, которая работала над образом Чебурашки в советском мультфильме.

«Я пыталась найти «звучки» разные, но наступает момент, когда теряются всякие ориентиры», — поделилась артистка в интервью «ОК на связи!».

Напомним, премьера фильма «Чебурашка» состоялась 1 января. Проекту удалось собрать более 4 млрд рублей и стать самым прибыльным в истории отечественного кино.
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