Ольга Кузьмина объяснила, в чем заключалась трудность озвучивания Чебурашки

Актриса Ольга Кузьмина, подарившая голос персонажу Чебурашка в новом фильме, рассказала о сложностях озвучивания. Она призналась, что покидала студию с осипшим голосом.
Кузьмина назвала трудозатратной работу в студии. Она призналась, что в процессе озвучивания персонажа ориентировалась на голос Клары Румяновой, которая работала над образом Чебурашки в советском мультфильме.
«Я пыталась найти «звучки» разные, но наступает момент, когда теряются всякие ориентиры», — поделилась артистка в интервью «ОК на связи!».
Напомним, премьера фильма «Чебурашка» состоялась 1 января. Проекту удалось собрать более 4 млрд рублей и стать самым прибыльным в истории отечественного кино.