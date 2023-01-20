Reuters: объем поставок российского угля в Китай вырос на 20% в 2022 году

Однако в декабре прошлого года было зафиксировано сокращение поставок до 6,89 млн тонн в сравнении с 7,16 млн тонн в ноябре. Такая ситуация сложилась на фоне сложностей с логистикой из-за сильных морозов в РФ и падения спроса со стороны Китая из-за обострения коронавирусной обстановки.