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Reuters: объем поставок российского угля в Китай вырос на 20% в 2022 году

Экономика
Reuters: объем поставок российского угля в Китай вырос на 20% в 2022 году

Экспорт российского угля в Китая вырос на 20%, до 68,06 миллиона тонн по итогам 2022 года, передает Reuters.

Однако в декабре прошлого года было зафиксировано сокращение поставок до 6,89 млн тонн в сравнении с 7,16 млн тонн в ноябре. Такая ситуация сложилась на фоне сложностей с логистикой из-за сильных морозов в РФ и падения спроса со стороны Китая из-за обострения коронавирусной обстановки.

Первое место среди поставщиков угля в Китай занимает Индонезия. Только в декабре страна экспортировала более 17 млн тонн сырья. При этом Австралия, которая ранее была главным экспортером топлива к КНР, не поставляла ресурс, свидетельствуют данные за декабрь.
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