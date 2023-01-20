Reuters: объем поставок российского угля в Китай вырос на 20% в 2022 году

Экспорт российского угля в Китая вырос на 20%, до 68,06 миллиона тонн по итогам 2022 года, передает Reuters.
Однако в декабре прошлого года было зафиксировано сокращение поставок до 6,89 млн тонн в сравнении с 7,16 млн тонн в ноябре. Такая ситуация сложилась на фоне сложностей с логистикой из-за сильных морозов в РФ и падения спроса со стороны Китая из-за обострения коронавирусной обстановки.
Первое место среди поставщиков угля в Китай занимает Индонезия. Только в декабре страна экспортировала более 17 млн тонн сырья. При этом Австралия, которая ранее была главным экспортером топлива к КНР, не поставляла ресурс, свидетельствуют данные за декабрь.