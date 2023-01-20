«Германия снова стала фашистской»: Милонов объяснил, почему РФ не дождется выплат за нацистский геноцид

Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По подсчетам Генпрокуратуры, обратившейся с соответствующим иском, с августа 1942 по январь 1943 года в Ставропольском крае гитлеровцы уничтожали советских граждан и военнопленных «путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний».