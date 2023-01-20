«Германия снова стала фашистской»: Милонов объяснил, почему РФ не дождется выплат за нацистский геноцид

Ставропольский краевой суд признал геноцидом зверства нацистов в регионе в годы Великой Отечественной войны. По подсчетам Генпрокуратуры, обратившейся с соответствующим иском, с августа 1942 по январь 1943 года в Ставропольском крае гитлеровцы уничтожали советских граждан и военнопленных «путем расстрелов, жестоких пыток и истязаний».
Корреспондент ФАН обратился к депутату Государственной думы Виталию Милонову с вопросом, следует ли теперь России обратиться к ФРГ с требованиями о выплате компенсаций потомкам жертв данного геноцида.
«Дело в том, что нынешняя Германия фактически отказалась признавать итоги Нюрнбергского трибунала 1946 года, поскольку вновь заявила о своих симпатиях к фашизму — в этот раз в лице киевских националистов, которым Берлин поставляет вооружение, — заявил парламентарий. — Можно сказать, ФРГ стала членом фашистской коалиции».
Собеседник ФАН назвал «невозможной» ситуацию, при которой «современный Гитлер» стал бы добровольно расплачиваться за «действия эсэсовцев первой волны».
«Поэтому наша стратегия должна заключаться не в том, чтобы выпрашивать у немцев компенсацию, а прийти и самим взять ее! — заявил Милонов. — Пример поляков, которые каждый месяц напоминают Берлину про «репарации», нам не подходит. Эти известные европейские попрошайки — по сути своей, страна «обиженных», во всех смыслах этого слова. Польша уж точно не может быть примером для нормальной страны!»
Ранее Милонов назвал Владимира Зеленского главным бенефициаром конфликта на Украине.