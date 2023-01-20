Пользовательница Reddit пригрозила мужу судом из-за желания путешествовать без ребенка

Пользовательница портала Reddit разозлилась на мужа из-за его желания оставить ребенка ради путешествия. Она пригрозила супругу судом.
По словам девушки, их ребенку недавно исполнилось восемь месяцев. Примерно в это же время мужу поступило предложение от старого друга посетить его свадьбу в Тайване. Мужчина решил согласиться, чем сильно разгневал супругу.
«Он говорил мне отдать ребенка моим родителям на время свадьбы, но мы не будем ответственными родителями, если сделаем так», — написала она.
Пользователи Сети раскритиковали автора поста. Они призывали женщину обратиться к медикам из-за послеродовой тревожности. Однако нашлись и те, кто встал на ее сторону.