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Пользовательница Reddit пригрозила мужу судом из-за желания путешествовать без ребенка

Общество
Пользовательница Reddit пригрозила мужу судом из-за желания путешествовать без ребенка

Пользовательница портала Reddit разозлилась на мужа из-за его желания оставить ребенка ради путешествия. Она пригрозила супругу судом.

По словам девушки, их ребенку недавно исполнилось восемь месяцев. Примерно в это же время мужу поступило предложение от старого друга посетить его свадьбу в Тайване. Мужчина решил согласиться, чем сильно разгневал супругу.

«Он говорил мне отдать ребенка моим родителям на время свадьбы, но мы не будем ответственными родителями, если сделаем так», — написала она.

Пользователи Сети раскритиковали автора поста. Они призывали женщину обратиться к медикам из-за послеродовой тревожности. Однако нашлись и те, кто встал на ее сторону.
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