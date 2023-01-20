«Узаконили разврат»: Милонов о желании шотландских «Зеленых» разрешить менять пол с восьми лет

В Шотландии семилетних детей стали спрашивать, какого они пола. Вариантов ответа несколько: мальчик, девочка, трансгендер, небинарный. Опрос был организован городским советом Абердина в 59 учебных заведениях.
Ранее депутат от партии «Зеленых» Мэгги Чепмен выступила за то, чтобы дети могли менять пол с восьми лет. В настоящее время это разрешено делать с 16 лет.
Корреспондент ФАН обратился к депутату Государственной думы Виталию Милонову, чтобы узнать его мнение о шотландских нововведениях.
«По-моему, всем уже очевидно, что леваки — это нечто похуже Исламского государства✱ (ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России. — Прим. ФАН), — заметил парламентарий. — Если игиловцы хотя бы внешне показывают, что они опасны, то эти гниды внешне похожи на людей, а вреда от них еще больше».
По словам собеседника ФАН, если ликвидировать всех представителей «Зеленых партий» в мире, то планета от этого «станет только зеленее».
«Их активисты пойдут на удобрения, и вредных идей у них больше не возникнет, — считает Милонов. — И лично меня, кстати, не удивляет, что в Шотландии хотят предложить восьмилетним детям становиться трансгендерами. Ну а что они хотят, если несовершеннолетние уже с 16 лет могут менять пол? Эти люди уже пересекли черту, официально узаконив разврат, так что любые подвижки по возрасту в этом отношении — всего лишь нюансы».
По словам депутата, шотландский парламент, узаконив смену пола несовершеннолетними, расписался в собственной педофилии.
«Партия «Зеленых» — это партия извращенцев, мерзавцев и сволочей, — заявил парламентарий. — Это самые темные силы планеты!»
Ранее Милонов назвал Владимира Зеленского главным бенефициаром конфликта на Украине.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация