Отец и трое детей заживо сгорели в деревянном доме в Иркутской области

По данным источника ФАН в экстренных службах Иркутской области, пламя охватило жилой частный дом на улице Горная, где проживала семья с тремя детьми, вечером в пятницу. На момент прибытия спасателей на место, огонь уже полностью распространился по постройке. Позже пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Спасатели обнаружили в одной из комнат тела троих детей и взрослого мужчины.