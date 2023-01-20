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Отец и трое детей заживо сгорели в деревянном доме в Иркутской области

Происшествия
Отец и трое детей заживо сгорели в деревянном доме в Иркутской области

Специалисты проведут экспертизу на месте пожара в Слюдянке Иркутской области, где погибли четыре человека.

По данным источника ФАН в экстренных службах Иркутской области, пламя охватило жилой частный дом на улице Горная, где проживала семья с тремя детьми, вечером в пятницу. На момент прибытия спасателей на место, огонь уже полностью распространился по постройке. Позже пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров. Спасатели обнаружили в одной из комнат тела троих детей и взрослого мужчины.

Уже известно, что на момент возгорания несовершеннолетние находились в доме без присмотра взрослых. Отец, заметив ЧП, попытался спасти детей, вошел в горящее здание и погиб. Предварительно, все произошло из-за неисправности печного отопления.
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