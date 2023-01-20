Мистические рисунки появились на могиле Жириновского на Новодевичьем кладбище Москвы

Могила Жириновского пользуется популярностью среди посетителей кладбища. Как сообщает «Московский комсомолец», возле нее практически всегда можно встретить людей, которые несут с собой свечи и конфеты. Кроме того, некоторые граждане оставляют на могиле лидера ЛДПР мистические рисунки с изображением Иисуса Христа, белых голубей, радуги и деревьев. Смысл этих «посланий» остается неизвестным.