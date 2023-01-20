Мистические рисунки появились на могиле Жириновского на Новодевичьем кладбище Москвы

Неизвестные начали оставлять мистические рисунки на могиле лидера Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимира Жириновского. На них изображены голуби и Иисус Христос.
Могила Жириновского пользуется популярностью среди посетителей кладбища. Как сообщает «Московский комсомолец», возле нее практически всегда можно встретить людей, которые несут с собой свечи и конфеты. Кроме того, некоторые граждане оставляют на могиле лидера ЛДПР мистические рисунки с изображением Иисуса Христа, белых голубей, радуги и деревьев. Смысл этих «посланий» остается неизвестным.
Владимир Жириновский скончался в апреле 2022 года после продолжительной болезни. По данным СМИ, в феврале лидер ЛДПР был госпитализирован с признаками коронавирусной инфекции. Политик похоронен на Новодевичьем кладбище. В настоящее время на его могиле отсутствует памятник, его планируют установить к годовщине смерти Жириновского.