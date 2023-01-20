Археологи нашли 16-метровый папирус с заклинаниями из Книги Мертвых в Египте

Древний 16-метровый папирус с таинственными заклинаниями обнаружили и расшифровали ученые из Египта.
О необычной находке рассказал член Высшего совета древностей Египта Мостафа Вазири. По его словам, свиток был обнаружен в регионе Саккара, где находится один из наиболее крупных некрополей. Изначально специалистам казалось, что длина папируса составляет 9 метров.
Однако после восстановления и расшифровки полотна ученые увидели, что его размер составил 16 метров, передает Planet Today. Он содержит в себе послания и заклинания из Книги Мертвых Фараонов, в которой записывали погребальные тексты.
Обнаруженный артефакт оказался первым за 100 лет. К тому же, он является первым папирусом, найденным жителем Египта.