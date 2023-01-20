В Волгограде арестовали виновника смертельного ДТП с КамАЗом и маршруткой

Водителя КамАЗа, виновного в смертельном ДТП с участием маршрутки, арестовали на два месяца в Волгограде. Мужчина пробудет за решеткой до 18 марта 2023 года.
Решение об избрании гражданину меры пресечения избрал Центральный районный суд областного центра. По данным следствия, авария произошла 18 января 2023 года на улице Лазоревая. Мужчина, находившийся за рулем фуры, проехал на запрещающий сигнал светофора и врезался в маршрутку. Последняя от удара столкнулась с легковым автомобилем.
В результате ДТП погибли три человека, в том числе несовершеннолетний гражданин. Стражи порядка возбудили в отношении водителя большегруза уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Постановление суда о заключении злоумышленника под стражу не вступило в законную силу и может быть обжаловано.