В Волгограде арестовали виновника смертельного ДТП с КамАЗом и маршруткой

В результате ДТП погибли три человека, в том числе несовершеннолетний гражданин. Стражи порядка возбудили в отношении водителя большегруза уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Постановление суда о заключении злоумышленника под стражу не вступило в законную силу и может быть обжаловано.