Политолог Перенджиев расшифровал трюк с визитом в Киев директора ЦРУ Бернса

Появление в американских СМИ информации о якобы тайном визите в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса является контролируемым вбросом, заявил политолог Александр Перенджиев.
В комментарии для «Общественной Службы Новостей» он расшифровал трюк Центрального разведывательного управления. По мнению эксперта, сотрудники ведомства вполне осознанно передали редакции The Washington Post данные о поездке.
«Спрашивается, почему? Да вот как раз для того, чтобы мы сидели тут и гадали, чем же они там занимались помимо того самого обсуждения планов российского генштаба», — сказал собеседник журналистов.
Сам Перенджиев не исключает, что глава американской разведки мог обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским проведение тайных операций против России, в частности, на территории Крыма. Такую возможность эксперт обосновал страхами Вашингтона перед наступательными действиями российской армии.