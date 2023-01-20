Политолог Перенджиев расшифровал трюк с визитом в Киев директора ЦРУ Бернса

Сам Перенджиев не исключает, что глава американской разведки мог обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским проведение тайных операций против России, в частности, на территории Крыма. Такую возможность эксперт обосновал страхами Вашингтона перед наступательными действиями российской армии.