Депутат Швыткин оценил перспективы ВСУ по использованию западных танков в зоне СВО

Украинская армия на текущий момент не имеет специалистов необходимого уровня, которые могли бы управлять американскими танками Abrams. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
В беседе с «Лента.ру» он прокомментировал отказ Вашингтона передать Киеву танки собственного производства. Депутат отметил, что США прекрасно понимают, что должны делать все для сохранения своего собственного военного потенциала.
«Сегодня их меньше интересует потенциал Евросоюза. А отказ в поставках существенно скажется на просьбах со стороны Украины к ЕС», — подчеркнул Швыткин.
Он добавил, что не исключает положительного решения по поставкам танков Leopard со стороны Германии для Украины. Однако необходимо учитывать, что танки являются просто грудой железа, а управлять ими украинцы не смогут, так как в ВСУ нет специалистов соответствующего уровня.