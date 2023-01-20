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Депутат Швыткин оценил перспективы ВСУ по использованию западных танков в зоне СВО

Армия
Депутат Швыткин оценил перспективы ВСУ по использованию западных танков в зоне СВО

Украинская армия на текущий момент не имеет специалистов необходимого уровня, которые могли бы управлять американскими танками Abrams. Об этом рассказал замглавы комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.

В беседе с «Лента.ру» он прокомментировал отказ Вашингтона передать Киеву танки собственного производства. Депутат отметил, что США прекрасно понимают, что должны делать все для сохранения своего собственного военного потенциала.

«Сегодня их меньше интересует потенциал Евросоюза. А отказ в поставках существенно скажется на просьбах со стороны Украины к ЕС», — подчеркнул Швыткин.

Он добавил, что не исключает положительного решения по поставкам танков Leopard со стороны Германии для Украины. Однако необходимо учитывать, что танки являются просто грудой железа, а управлять ими украинцы не смогут, так как в ВСУ нет специалистов соответствующего уровня.
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