Депутат Швыткин оценил перспективы ВСУ по использованию западных танков в зоне СВО

Он добавил, что не исключает положительного решения по поставкам танков Leopard со стороны Германии для Украины. Однако необходимо учитывать, что танки являются просто грудой железа, а управлять ими украинцы не смогут, так как в ВСУ нет специалистов соответствующего уровня.