Депутат Нилов высоко оценил законопроект о запрете работы коллекторов в России

Законопроект, который призывает запретить работу коллекторских агентств в России, высоко оценил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Парламентарий отметил, что в России есть эффективные инстанции и механизмы для взыскания долгов. Он привел в пример судебных приставов, а также гражданско-правовые отношения, которые помогают взыскивать средства у должников.
«Коллекторы — это неудавшийся эксперимент, который превратился в "раковую опухоль" на теле нашего общества, и для спасения общества нет другого варианта, кроме как вырезать ее», — приводит слова Нилова RT.
Как ранее сообщалось, депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, призывающий запретить работу коллекторов в России. Эта мера направлена на защиту прав граждан с финансовыми трудностями.