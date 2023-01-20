Минспорт утвердил Чайковскую на посту главного тренера сборной РФ по фигурному катанию

Чайковская сменила на этом посту экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Напомним, специалист ушел из жизни в ноябре 2022 года. Стоит отметить, что кандидатура Чайковской на пост наставника сборной страны была выдвинута исполкомом организации.