Минспорт утвердил Чайковскую на посту главного тренера сборной РФ по фигурному катанию

Министерство спорта Российской Федерации официально утвердило на посту главного тренера национальной сборной страны по фигурному катанию Елена Чайковская. Соответствующий указ подписал заместитель министра спорта Алексей Морозов.
Чайковская сменила на этом посту экс-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков. Напомним, специалист ушел из жизни в ноябре 2022 года. Стоит отметить, что кандидатура Чайковской на пост наставника сборной страны была выдвинута исполкомом организации.
Ранее стало известно, что фигуристка Анна Щербакова вошла в окончательный список претендентов на приз самого ценного спортсмена 2022 года по версии Международного союза конькобежцев (ISU). Кроме россиянки за приз поборются Габриэла Пападакис, Гийом Сизерон и Натан Чен.