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Макгрегор: безумный план США по Украине увеличивает риск прямого столкновения с РФ

Армия
Макгрегор: безумный план США по Украине увеличивает риск прямого столкновения с РФ

Вмешательство США в конфликт на Украине является безумием, которое увеличивает риск прямого столкновения с Россией, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.

По его словам, американцы своими действиями максимально все испортили и продолжают обострять ситуацию. Он отметил, что безумный план США по Украине может привести к масштабной войне.

«Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие!» — заявил полковник.

Он добавил, что США не смогут выстоять в прямом столкновении с Россией. По его словам, Москва занимает более выгодную позицию, поэтому Вашингтон обречен на поражение.
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