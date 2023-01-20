Макгрегор: безумный план США по Украине увеличивает риск прямого столкновения с РФ

Вмешательство США в конфликт на Украине является безумием, которое увеличивает риск прямого столкновения с Россией, заявил полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор.
По его словам, американцы своими действиями максимально все испортили и продолжают обострять ситуацию. Он отметил, что безумный план США по Украине может привести к масштабной войне.
«Они ясно дали понять, что хотят не только смены режима, но и унижения России, ее уничтожения и расчленения. Это безумие!» — заявил полковник.
Он добавил, что США не смогут выстоять в прямом столкновении с Россией. По его словам, Москва занимает более выгодную позицию, поэтому Вашингтон обречен на поражение.