Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил о намерении Банги увеличить число российских инструкторов

Банги, 20 января. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа заявил в интервью для РИА Новости, что власти страны намерены увеличить число российских инструкторов для подготовки личного состава вооруженных сил республики (FACA).
Политик отметил, что партнерство с РФ уже принесло много пользы африканскому государству. По его словам, ситуация в области безопасности качественно изменилась в лучшую сторону.
Однако Молуа считает, что в настоящий момент нет причин останавливаться на достигнутых результатах. В связи с этим он намерен обсудить с представителями отечественного военного ведомства расширение взаимодействия.
«Я собираюсь просить, чтобы данное сотрудничество в сфере обороны было усилено. Я, разумеется, обсужу с российским министром обороны, в какой сфере мы должны продолжать это сотрудничество, чтобы оно действительно стало образцовым. Мы извлекли выгоду, произошло много улучшений. Мы должны двигаться в направлении развития», — заявил премьер-министр ЦАР.
Москву и Банги уже несколько лет связывает плодотворное военно-техническое партнерство. Стороны ведут активную работу над стабилизацией обстановки в регионе и стремятся добиться полной победы над радикальными бандформированиями.
Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», занимаются обучением личного состава FACA. Благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов армия республики стала одной из лучших в Африке, значительно увеличив собственный боевой потенциал.
Ранее Феликс Молуа в ходе визита в Санкт-Петербург навестил главу Русского дома Дмитрия Сытого. Политик передал ему благодарственное письмо от жителей ЦАР.