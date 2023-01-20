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Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил, что глава МВД Монастырский отправил СМС перед гибелью

Политика
Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил, что глава МВД Монастырский отправил СМС перед гибелью

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский за несколько минут до крушения вертолета в Киевской области отправил СМС-сообщение. Об этом информирует секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

Инцидент произошел под Броварами 18 января. На борту разбившегося вертолета находились первый заместитель Монастырского Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли в результате крушения.

«СМС от министра поступило в 08:07, а уже через несколько минут произошла катастрофа», — поделился Данилов в эфире украинского телемарафона.

Однако секретарь СНБО не раскрыл, что писал Монастырский в отправленном сообщении. Он также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский в этот день проводил заседание, в котором должен был принять участие глава МВД. Он должен был выступить по видеосвязи в 10:00 из Полтавы.
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