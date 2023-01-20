Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил, что глава МВД Монастырский отправил СМС перед гибелью

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский за несколько минут до крушения вертолета в Киевской области отправил СМС-сообщение. Об этом информирует секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.
Инцидент произошел под Броварами 18 января. На борту разбившегося вертолета находились первый заместитель Монастырского Евгений Енин, госсекретарь МВД Юрий Лубкович и их помощники. Все они погибли в результате крушения.
«СМС от министра поступило в 08:07, а уже через несколько минут произошла катастрофа», — поделился Данилов в эфире украинского телемарафона.
Однако секретарь СНБО не раскрыл, что писал Монастырский в отправленном сообщении. Он также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский в этот день проводил заседание, в котором должен был принять участие глава МВД. Он должен был выступить по видеосвязи в 10:00 из Полтавы.