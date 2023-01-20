Секретарь СНБО Украины Данилов сообщил, что глава МВД Монастырский отправил СМС перед гибелью

Однако секретарь СНБО не раскрыл, что писал Монастырский в отправленном сообщении. Он также отметил, что украинский президент Владимир Зеленский в этот день проводил заседание, в котором должен был принять участие глава МВД. Он должен был выступить по видеосвязи в 10:00 из Полтавы.