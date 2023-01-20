Психолог Романив рассказала, какие признаки могут указывать на скорый развод супругов

Расхождение во взглядах и интересах, а также потеря доверия между супругами являются признаками скорого развода у пар, которые уже долго живут вместе. Кроме того, к числу таких сигналов относятся отсутствие интереса к делам второй половины и мораторий на интимную жизнь.