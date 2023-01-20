Психолог Романив рассказала, какие признаки могут указывать на скорый развод супругов

Существуют определенные сигналы, свидетельствующие о скором разводе супругов. Об этом заявила семейный психолог Ольга Романив. Она рассказала, какие признаки указывают на грядущий развод.
Специалист утверждает, что одним из таких признаков может являться неумение договариваться и слышать партнера. По ее словам, на это могут уйти годы, однако при отсутствии желания обучаться, пара с наибольшей вероятностью разведется, передает издание «Газета.Ru».
Расхождение во взглядах и интересах, а также потеря доверия между супругами являются признаками скорого развода у пар, которые уже долго живут вместе. Кроме того, к числу таких сигналов относятся отсутствие интереса к делам второй половины и мораторий на интимную жизнь.