Нефть в позитивном тренде: свежая аналитика от экономиста Багманова

Также накануне выходили данные по запасам нефти от Минэнерго США, они показали, что запасы нефти выросли на 8,4 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 600 тысяч. Выросли и запасы бензина на 3,48 миллиона баррелей, тогда как запасы дистиллятов снизились на 1,9 миллиона баррелей. Добыча достигла отметки 12 миллионов баррелей.