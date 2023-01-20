Нефть в позитивном тренде: свежая аналитика от экономиста Багманова

Оптимистичные данные и прогноз по цене «черного золота» предоставил аналитик издания «Экономика сегодня» Александр Багманов.
По итогам торгов вчерашнего дня (19 января) цены на нефть открылись ростом на 2% и смогли подняться с отметки 84,5 доллара за баррель к отметке 86,2 долларов, сообщает он.
«Сейчас они подрастают до уровня 86,6, — продолжает эксперт. — Основным драйвером роста остается открытие Китая — снятие антиковидных ограничений. Национальный банк этой страны оставил ставку без изменений у отметки 3,65%, как и ожидалось. Ставка остается на невысоком уровне, что позитивно для китайской экономики и для нефти. Следующая неделя в Китае праздничная — Новый год по лунному календарю — ожидается рост потребления бензина и, соответственно, нефти».
Также накануне выходили данные по запасам нефти от Минэнерго США, они показали, что запасы нефти выросли на 8,4 миллиона баррелей, хотя ожидалось снижение на 600 тысяч. Выросли и запасы бензина на 3,48 миллиона баррелей, тогда как запасы дистиллятов снизились на 1,9 миллиона баррелей. Добыча достигла отметки 12 миллионов баррелей.
«США прекратили продавать нефть из резервов и можно ожидать, что в ближайшее время Штаты заявят об их пополнении. При этом продолжает расти спрос на нефть в Китае. По данным одного из агентств, в ноябре спрос на “черное золото” вырос в КНР на 1 миллион баррелей в сутки. Ожидается дальнейшее увеличение спроса». — прогнозирует Александр Багманов.
Ранее издание Reuters сообщило, что российская нефть поставляется в Азию китайскими супертанкерами.