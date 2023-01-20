Политолог Кочетков: Запад может предоставить Украине ракеты средней дальности для ударов по Крыму

20 января в Германии на военной баз «Раммштайн» состоялась встреча министров обороны стран НАТО, призванная определить объем новых военных поставок Украине. Как заявил ФАН российский политолог, сопредседатель движения «Русский союз» Алексей Кочетков, по итогам саммита Запад готовится вывести украинский конфликт на новый уровень.
Саммит глав Минобороны НАТО 20 января в Раммштайне стал уже восьмой встречей, на которой западные союзники Киева обсуждали военную помощь Украине. Главным вопросом повестки дня стало предоставление дополнительной военной помощи на фоне «угрозы нового наступления армии РФ», о которой говорят в последнее время западные политики.
Глава Пентагона Ллойд Остин в своем выступлении на базе «Раммштайн» уже привычно заявил, что «в конфликте на Украине наступает переломный момент». А президент Украины Владимир Зеленский через видеосвязь подключился к встрече, и призвал западных генералов побыстрее предоставить Украине танки.
«Прошу вас принять необходимые решения, чтобы остановить Россию. Не следует больше терять время, так как российские войска сейчас перегруппировываются», — заявил Зеленский.
Также в обращении к «Рамштайну» Зеленский призвал страны НАТО ускориться в военной поддержке, так как время играет на Россию.
«У нас очень мало времени — нам нужно все делать быстрее, нужно больше оружия», — сказал он.
Напомним, в конце прошлого года Вашингтон снял негласный запрет на поставки Украине западных танков, авиации, а также дальнобойных (с дальностью до 300 километров) тактических ракет. По данным военных аналитиков, Америка готова предоставить Киеву все необходимое из европейских арсеналов своих союзников — кроме ракет, снарядов и легкой бронетехники.
По данным военных аналитиков, в распоряжении Европейского командования НАТО имеется несколько сотен БТР и БМП (из них полторы сотни американских), а также от полутора до двух тысяч танков, причем все они числятся на вооружении боевых частей европейских армий. Только запасливая Германия имеет на своих складах 78 устаревших «Леопардов-2А4». При этом европейцы считают необходимым резко усилить свою военную мощь, прежде всего — за счет увеличения количества танков в войсках. И не спешат отдавать свои боевые машины Украине.
Поэтому европейцы и собирают танки для Украины по принципу «с миру по нитке», по 10−15 единиц, причем разных моделей — это и немецкие «Леопарды», и английские «Челленджеры», и французские «Леклерки». В будущем, говорят аналитики, это сильно затруднит их обслуживание и ремонт, так как разным типам танков потребуются разные запчасти, производимые на разных заводах и в разных странах. Аналогичная ситуация с буксируемой и самоходной артиллерией.
По мнению военных аналитиков, максимум, на что может рассчитывать Киев от Запада — это 150−200 танков, до тысячи БТР и БМП, такое же количество бронированных грузовиков и джипов, порядка 300−500 артиллерийских систем и РСЗО, а также несколько десятков систем ПВО и тактических ракет. Это позволит руководству ВСУ вооружить до двух танковых, до четырех моторизованных и до трех артиллерийских бригад. Примерно такое же количество танков и артсистем Киев сможет восстановить на своих ремонтных заводах. При таком раскладе, указали военные эксперты, в течение года ВСУ могут получить вместо выбывших четыре танковых, восемь моторизованных и шесть артиллерийских бригад. Как считают эксперты, это примерно столько же, сколько было уничтожено армией РФ за последние два месяца в ходе битвы за Бахмут.
Как заявил ФАН российский политолог, сопредседатель движения «Русский союз» Алексей Кочетков, в случае, если натовцы решатся поставить Киеву ракеты средней дальности, они выведут украинский конфликт на новый уровень.
«Нет сомнений в том, что западные союзники Киева договорятся о поддержке украинской армии тяжелой техникой — БМП, БТРами, грузовиками и т. д. Более того, натовцы могут принять решение снабжать Украину ракетами средней дальности — не случайно накануне на некоторых зданиях в Москве начали устанавливать ПЗРК «Панцирь». Возможно, в Минобороны России уже что-то по этому поводу знают, — предположил Кочетков. — Конечно, говорить об объявлении Западом открытой войны России пока не стоит. Но все говорит о том, что коллективный Запад намерен перевести военный конфликт на Украине в следующую, еще более «горячую» фазу».
По мнению Кочеткова, таким образом западные генералы реагируют на медленное продвижение российской армии на фронтах, несмотря на все недавние успехи ЧВК «Вагнер».
«Тем не менее, очевидно, что «вагнеровцы» и российская армия — не совсем одно и то же. Кроме того, натовцы ведут себя все более нагло в плане военных поставок Киеву, видя, что российское руководство по каким-то причинам не намерено разрушать транспортную инфраструктуру Украины. До сих пор практически все, что направлялось Западом в качестве военной помощи ВСУ, неизменно доходило до адресата, в том числе по железным дорогам. Видимо, некоторые наши военные чиновники не хотят их разрушать, поэтому Запад пытается «повышать ставки», — указал аналитик.
В случае, если натовские военные все-таки решатся поставить Киеву ракеты средней дальности, то по российским городам и базам ВСУ начнут стрелять не ударными дронами, а намного более серьезным оружием, указал Кочетков.
«Думаю, что в этом случае первой и главной мишенью для украинских военных может стать Крым. В целом, нынешнее заседание в формате «Раммштайн» наверняка усилит техническую составляющую ВСУ, ведь Запад намерен предоставить Киеву оружие, которого до этого у него не было. Уверен, что это еще больше накалит ситуацию на фронтах, и позволит украинской армии дольше продержаться под натиском наших военных», — заключил российский политолог в беседе с ФАН.
Напомним, как сообщили американские СМИ, на встрече министров обороны США и Германии Ллойда Остина и Бориса Писториуса 19 января так и не был решен вопрос передачи Украине западных танков. Источники на переговорах сообщили, что в ходе встречи глав Минобороны западных государств на американской авиабазе «Рамштайн» в ФРГ власти Германии вряд ли изменят свою позицию по этому вопросу. При этом представители администрации Байдена высказали резкое недовольство позицией правительства ФРГ. А в Конгрессе США прямо обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в «трусости» из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2.