Политолог Кочетков: Запад может предоставить Украине ракеты средней дальности для ударов по Крыму

По мнению военных аналитиков, максимум, на что может рассчитывать Киев от Запада — это 150−200 танков, до тысячи БТР и БМП, такое же количество бронированных грузовиков и джипов, порядка 300−500 артиллерийских систем и РСЗО, а также несколько десятков систем ПВО и тактических ракет. Это позволит руководству ВСУ вооружить до двух танковых, до четырех моторизованных и до трех артиллерийских бригад. Примерно такое же количество танков и артсистем Киев сможет восстановить на своих ремонтных заводах. При таком раскладе, указали военные эксперты, в течение года ВСУ могут получить вместо выбывших четыре танковых, восемь моторизованных и шесть артиллерийских бригад. Как считают эксперты, это примерно столько же, сколько было уничтожено армией РФ за последние два месяца в ходе битвы за Бахмут.