Телеведущая Тина Канделаки подключила Россию к поискам принца для 37-летней Ольги Бузовой

Российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова после разрыва с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава, пока так и не нашла спутника жизни. Телеведущая и журналистка Тина Канделаки пообещала звезде — она обязательно встретит своего принца.