Телеведущая Тина Канделаки подключила Россию к поискам принца для 37-летней Ольги Бузовой

Российская певица, актриса и телеведущая Ольга Бузова после разрыва с блогером Давидом Манукяном, более известным как Дава, пока так и не нашла спутника жизни. Телеведущая и журналистка Тина Канделаки пообещала звезде — она обязательно встретит своего принца.
Говоря об отметившей 37-летие исполнительнице хита «Мало половин» в своем Telegram-канале, Канделаки назвала ее «королевой».
«Но все же не забывать о той маленькой девочке, которая живет внутри тебя и ждет принца, которого, я уверена, мы всей страной тебе все-таки обязательно найдем!» — заверила она именинницу.
Стоит отметить, что о разрыве Бузовой с Давой стало известно в 2021 году. О болезненном разрыве селебрити сообщила на второй день после празднования своего юбилея.