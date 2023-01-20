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Сотни квартир в Псковской области остались без газоснабжения

Происшествия
Сотни квартир в Псковской области остались без газоснабжения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил перспективы устранения последствий повреждения газовых коммуникаций в поселке Смуравьево-2 Гдовского района.

Как пояснил Ведерников, рабочие во время уборки строительного мусора случайно повредили газовые сети, которые находились под несколькими снесенными ранее объектами. В итоге произошло нарушение газоснабжения соседних жилых домов, сообщает pln-pskov.ru.

Подачу газа сразу перекрыли, чтобы исключить риск возгорания. Сейчас около 570 квартир в поселке лишены газоснабжения. Аварийные бригады обещают устранить повреждения до конца дня, после этого газоснабжение будет восстановлено.
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