Сотни квартир в Псковской области остались без газоснабжения

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников оценил перспективы устранения последствий повреждения газовых коммуникаций в поселке Смуравьево-2 Гдовского района.
Как пояснил Ведерников, рабочие во время уборки строительного мусора случайно повредили газовые сети, которые находились под несколькими снесенными ранее объектами. В итоге произошло нарушение газоснабжения соседних жилых домов, сообщает pln-pskov.ru.
Подачу газа сразу перекрыли, чтобы исключить риск возгорания. Сейчас около 570 квартир в поселке лишены газоснабжения. Аварийные бригады обещают устранить повреждения до конца дня, после этого газоснабжение будет восстановлено.