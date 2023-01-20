Бывшему губернатору Новосибирской области Юрченко через суд вернут 7 миллионов рублей

Суд еще раз рассмотрел дело о незаконном уголовном преследовании бывшего губернатора Новосибирской области Василия Юрченко. На этот раз ему должны возместить более семи миллионов рублей.
Ранее экс-губернатор уже одерживал победу в суде, но присужденных денег так и не увидел. Прокуратура добилась пересмотра дела, и суд значительно уменьшил сумму выплаты, сообщает сетевое издание «Сибкрай.ru».
На этот раз Железнодорожный районный суд в Новосибирске частично удовлетворил исковое заявление Василия Юрченко о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования. Судебный орган постановил за счет казны Российской Федерации возместить бывшему губернатору расходы, на оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса о реабилитации с учетом индекса потребительских цен. Сумма к возмещению составила 7 061 896 рублей 80 копеек.