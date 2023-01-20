Бывшему губернатору Новосибирской области Юрченко через суд вернут 7 миллионов рублей

На этот раз Железнодорожный районный суд в Новосибирске частично удовлетворил исковое заявление Василия Юрченко о возмещении имущественного вреда, причиненного в результате уголовного преследования. Судебный орган постановил за счет казны Российской Федерации возместить бывшему губернатору расходы, на оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса о реабилитации с учетом индекса потребительских цен. Сумма к возмещению составила 7 061 896 рублей 80 копеек.