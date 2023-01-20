В Самаре простились с директором Детской картинной галереи Татьяной Чичкановой

Директор Детской картинной галереи в Самаре Татьяна Чичканова скончалась 16 января.
Сотрудники галереи запомнили Чичканову вдохновляющей окружающих своей энергией и оптимизмом, своей увлеченностью общим делом. Она всегда была очень доброжелательна, улыбчива и отзывчива, но при этом оставалась человеком дела, сообщает PROGORODSAMARA.
Поэтому именно благодаря ей в Самаре были реализованы многие важные проекты для детей, взрослых и специалистов, работающих с детьми. За время работы она помогла стать музею более открытым, расширив форматы взаимодействия с аудиторией, не разрушая его традиции.