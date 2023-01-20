Правительство Омской области намерено набрать около полусотни сотрудников

Администрация Омской области нуждается в 48 новых сотрудниках. Сведения о требуемых специалистах опубликовало региональное главное управление государственно-правовой службы.
Как пишет сетевое издание «Главный региональный», работники нужны в управлении финансов и экономики, есть вакансии в управлении законопроектных работ и юридической экспертизы, а также в управлении информационных технологий. Кроме того, имеется потребность в служащих в управлении организационно-правовой деятельности аппарата мировых судей. Управленцы принимают в свой аппарат различных секретарей, профильных консультантов, и ответственных начальников отделов.
Помимо этого, в перечне требуемых специалистов значатся заместитель начальника отдела по взаимодействию с Законодательным Собранием Омской области и две вакансии заместителя директора – в департаменте культуры и департаменте имущественных отношений.
Все претенденты на объявленные должности должны быть знакомы с нормативами закона и иметь диплом об окончании высшего учебного заведения. Прием документов от желающих устроиться на работу в структуру регионального правительства будет осуществляться по второе февраля.