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Spiegel: ВСУ под Бахмутом находятся в критическом состоянии из-за огромных потерь

Армия
Spiegel: ВСУ под Бахмутом находятся в критическом состоянии из-за огромных потерь

Потери украинских войск в боях за Бахмут составляют трехзначное число военнослужащих в день. Эта информация опубликована в докладе Федеральной разведывательной службы Германии, передает Spiegel.

В публикации отмечается, что представители спецслужб оценили перспективу ВСУ потерять Бахмут и пришли к выводу, что это негативно скажется на всей линии украинской обороны. Тогда издание напомнило о необходимости поставок танков Leopard.

«То, что смогли сообщить спецслужбы, вызывает тревогу: на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, на брифинге BND прозвучали трехзначные числа погибающих за сутки», — сказано в статье.

Ранее неоднократно сообщалось, что активные наступательные действия на Бахмут осуществляются только подразделениями ЧВК «Вагнер».
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