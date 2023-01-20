Spiegel: ВСУ под Бахмутом находятся в критическом состоянии из-за огромных потерь

Потери украинских войск в боях за Бахмут составляют трехзначное число военнослужащих в день. Эта информация опубликована в докладе Федеральной разведывательной службы Германии, передает Spiegel.
В публикации отмечается, что представители спецслужб оценили перспективу ВСУ потерять Бахмут и пришли к выводу, что это негативно скажется на всей линии украинской обороны. Тогда издание напомнило о необходимости поставок танков Leopard.
«То, что смогли сообщить спецслужбы, вызывает тревогу: на фронте под Бахмутом украинцы сейчас несут огромные потери, на брифинге BND прозвучали трехзначные числа погибающих за сутки», — сказано в статье.
Ранее неоднократно сообщалось, что активные наступательные действия на Бахмут осуществляются только подразделениями ЧВК «Вагнер».