Таможня Буркина-Фасо поддержала международную антикоррупционную инициативу

Уагадугу, 20 января. Руководители Главного таможенного управления Буркина-Фасо совместно с членами Торгово-промышленной палаты страны провели заседание по реализации положений Арушской декларации по ведомственной этике.
Представители департаментов разработали инструменты повышения производительности и прозрачности рабочих процессов. Они предложили провести исследование среди сотрудников отделений.
Опросы будут осуществляться по программе Всемирной таможенной организации A-CPI. Случайно выбранным участникам предстоит оценить деловые процедуры, инфраструктуру подразделений и качество процессов. Тест не затронет личные и политические предпочтения.
По словам президента комитета внедрения новой методики Пульхери Дабире, сотрудники положительно оценили идею мониторинга прозрачности. Она призвала коллег добиться результата в 2,67 балла по шкале, в которой абсолютно свободная от коррупции структура получает ровно 3.
Чиновница оценила важность программы для повышения осведомленности таможенников о необходимости изменения политики. Она добавила, что внутренний аудит окажет положительное влияние на настроение работников ведомства.
Ранее руководители Торгово-промышленной палаты Буркина-Фасо встретились с премьер-министром Аполлинером Кьелем де Тамбела. Стороны обсудили совершенствование трудового законодательства республики.