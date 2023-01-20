Таможня Буркина-Фасо поддержала международную антикоррупционную инициативу

По словам президента комитета внедрения новой методики Пульхери Дабире, сотрудники положительно оценили идею мониторинга прозрачности. Она призвала коллег добиться результата в 2,67 балла по шкале, в которой абсолютно свободная от коррупции структура получает ровно 3.