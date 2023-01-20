NDP: США при одном условии могут отдать Польше часть Украины

Речь идет о 150 миллиардах долларов, которые киевские власти должны коллективному Западу. При этом, по словам эксперта, Польша столкнется с финансовыми проблемами из-за присоединения новых территорий за счет погашения долга. Она отметила, что такое развитие событий приведет к потере Украиной государственности.