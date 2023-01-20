NDP: США при одном условии могут отдать Польше часть Украины

Соединенные Штаты могут отдать Польше территории Западной Украины, если Варшава погасит задолженности Киева. Такой вывод сделала обозреватель Ханна Крамер в статье для издания NDP.
Речь идет о 150 миллиардах долларов, которые киевские власти должны коллективному Западу. При этом, по словам эксперта, Польша столкнется с финансовыми проблемами из-за присоединения новых территорий за счет погашения долга. Она отметила, что такое развитие событий приведет к потере Украиной государственности.
«Если посмотреть на ситуацию непредвзятым взглядом, то будущее Польши видится печальным: она может получить так называемые Восточные Кресы, а если удастся договориться со Штатами, то еще несколько дополнительных областей. На этом все бонусы заканчиваются!» — написала Крамер.
Напомним, ранее бывший депутат бундестага, член правой партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт заявил, что государственность Украины ждет крах.