Кабмин ФРГ сообщил об отсутствии информации о запросах на реэкспорт танков на Украину

Кабинет министров Германии сообщил, что не располагает информацией о поступлении запросов на реэкспорт немецких танков из третьих стран на Украину.
Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что в данном случае речь идет о тяжелых боевых машинах Leopard.
«У меня нет информации об официальном запросе», — сообщил журналистам Хебештрайт.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий в интервью СМИ заявил, что Варшава якобы может передать украинской армии имеющиеся в ее распоряжении танки Leopard без согласия немецкой стороны.