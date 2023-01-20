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Кабмин ФРГ сообщил об отсутствии информации о запросах на реэкспорт танков на Украину

Армия
Кабмин ФРГ сообщил об отсутствии информации о запросах на реэкспорт танков на Украину

Кабинет министров Германии сообщил, что не располагает информацией о поступлении запросов на реэкспорт немецких танков из третьих стран на Украину.

Представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт отметил, что в данном случае речь идет о тяжелых боевых машинах Leopard.

«У меня нет информации об официальном запросе», — сообщил журналистам Хебештрайт.

Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий в интервью СМИ заявил, что Варшава якобы может передать украинской армии имеющиеся в ее распоряжении танки Leopard без согласия немецкой стороны.
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