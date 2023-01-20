Банк России опубликовал обновленные курсы иностранных валют

Центробанк обновил курсы валют, которые будут действовать до 23 января. Российский финансовый регулятор повысил курс рубля к доллару, евро и юаню. При этом позитивная тенденция удерживается уже второй день.
Курс евро составит 74,34 рубля, это на шесть копеек меньше, чем днем ранее. Аналогичное движение наблюдается в паре доллар-рубль, курс американской валюты составил 68,67 рубля. Это на 18 копеек меньше, чем нынешний курс.
Юань также ослаб по отношению к рублю, его курс составляет 10,12 рубля за валютную единицу. Эксперты связывают это с возможным повышением спроса со стороны Китая.