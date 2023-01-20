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Банк России опубликовал обновленные курсы иностранных валют

Экономика
Банк России опубликовал обновленные курсы иностранных валют

Центробанк обновил курсы валют, которые будут действовать до 23 января. Российский финансовый регулятор повысил курс рубля к доллару, евро и юаню. При этом позитивная тенденция удерживается уже второй день.

Курс евро составит 74,34 рубля, это на шесть копеек меньше, чем днем ранее. Аналогичное движение наблюдается в паре доллар-рубль, курс американской валюты составил 68,67 рубля. Это на 18 копеек меньше, чем нынешний курс.

Юань также ослаб по отношению к рублю, его курс составляет 10,12 рубля за валютную единицу. Эксперты связывают это с возможным повышением спроса со стороны Китая.
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