Глава МИД Габона Адамо скончался во время заседания совета министров

Руководитель внешнеполитического ведомства Габона Микаэль Муса Адамо умер прямо на министерском мероприятии. Такой информацией поделились журналисты France-Presse 20 января.
Как указано в сообщении кабмина Габона, самочувствие дипломата ухудшилось прямо во время собрания совета министров. Его в бессознательном состоянии экстренно доставили в военный госпиталь, где медики пытались оказать Адамо необходимую помощь. Однако спасти главу министерства иностранных дел так и не смогли.
«Он присутствовал на начале заседания совета министров и почувствовал себя плохо», — пишут журналисты.
Причиной смерти стал сердечный приступ, уточнили источники в разговоре с корреспондентами France-Presse.