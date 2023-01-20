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Глава МИД Габона Адамо скончался во время заседания совета министров

Политика
Глава МИД Габона Адамо скончался во время заседания совета министров

Руководитель внешнеполитического ведомства Габона Микаэль Муса Адамо умер прямо на министерском мероприятии. Такой информацией поделились журналисты France-Presse 20 января.

Как указано в сообщении кабмина Габона, самочувствие дипломата ухудшилось прямо во время собрания совета министров. Его в бессознательном состоянии экстренно доставили в военный госпиталь, где медики пытались оказать Адамо необходимую помощь. Однако спасти главу министерства иностранных дел так и не смогли.

«Он присутствовал на начале заседания совета министров и почувствовал себя плохо», — пишут журналисты.

Причиной смерти стал сердечный приступ, уточнили источники в разговоре с корреспондентами France-Presse.
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