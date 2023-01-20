Глава МИД Габона Адамо скончался во время заседания совета министров

Как указано в сообщении кабмина Габона, самочувствие дипломата ухудшилось прямо во время собрания совета министров. Его в бессознательном состоянии экстренно доставили в военный госпиталь, где медики пытались оказать Адамо необходимую помощь. Однако спасти главу министерства иностранных дел так и не смогли.