Автомобильное движение по Крымскому мосту восстановили после окончания ремонтных работ

Очередной этап ремонтных работ завершился, поэтому по Крымскому мосту восстановили автомобильное движение после временного закрытия 20 января.
По переправе через Керченский пролив с 16:05 начали вновь пускать машины и автобусы. Об этом сообщил Минтранс России в своем Telegram-канале.
Автодорожная часть моста была закрыта в пятницу с 13:00 по московскому времени. На данный момент специалисты закончили надвижку второго пролета левой автодорожной части. А в феврале уже все четыре новых пролета займут свое проектное положение.