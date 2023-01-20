Российские инженеры разрабатывают водородную установку для тяжелых БПЛА

Такой вариант агрегата, по мнению специалистов, будет оптимальным для дронов вертолетного типа с большой взлетной массой. Отечественная разработка обещает быть более экономически выгодной, чем иностранные аналоги, а по надежности и технологичности ни в чем не будет им уступать, сообщает сетевое издание «Нескучные технологии».