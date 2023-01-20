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Российские инженеры разрабатывают водородную установку для тяжелых БПЛА

Технологии

В России инженеры из «Центра водородных технологий» работают над созданием водородной силовой установки для тяжелых беспилотников.

Российские инженеры разрабатывают водородную установку для тяжелых БПЛА

Такой вариант агрегата, по мнению специалистов, будет оптимальным для дронов вертолетного типа с большой взлетной массой. Отечественная разработка обещает быть более экономически выгодной, чем иностранные аналоги, а по надежности и технологичности ни в чем не будет им уступать, сообщает сетевое издание «Нескучные технологии».

Проектно-техническое задание предусматривает создание электрохимического генератора, базирующегося на водородно-воздушном топливном элементе. Важность этого направления можно оценить по скорости, с которой выполняются этапы работ. Уже летом авторы покажут первые прототипы установки, а осенью планируется приступить к испытанию дронов, на которые она будет устанавливаться.
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