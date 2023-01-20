Российские инженеры разрабатывают водородную установку для тяжелых БПЛА

В России инженеры из «Центра водородных технологий» работают над созданием водородной силовой установки для тяжелых беспилотников.
Такой вариант агрегата, по мнению специалистов, будет оптимальным для дронов вертолетного типа с большой взлетной массой. Отечественная разработка обещает быть более экономически выгодной, чем иностранные аналоги, а по надежности и технологичности ни в чем не будет им уступать, сообщает сетевое издание «Нескучные технологии».
Проектно-техническое задание предусматривает создание электрохимического генератора, базирующегося на водородно-воздушном топливном элементе. Важность этого направления можно оценить по скорости, с которой выполняются этапы работ. Уже летом авторы покажут первые прототипы установки, а осенью планируется приступить к испытанию дронов, на которые она будет устанавливаться.