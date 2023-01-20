Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять все меры для защиты от сноса дома Лапина в Петербурге, сообщили в ведомстве.
Ранее суд постановил снести здание в рамках реализации девелоперского проекта. В СК отметили, что дом является вещественным доказательством по уголовному делу о сносу исторических зданий и имеет временную защиту от разрушений и демонтажа. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК обеспечить сохранность объекта.
Ранее глава СК поручил проверить информацию о планируемом сносе исторического дома княгини Шаховской в Северной столице — на протяжении длительного времени он находился на реконструкции. Несмотря на многочисленные обращения жителей города и активистов, чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым предпочитают игнорировать проблему.