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Бастрыкин поручил принять все меры для защиты от сноса дома Лапина в Петербурге

Происшествия
Бастрыкин поручил принять все меры для защиты от сноса дома Лапина в Петербурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять все меры для защиты от сноса дома Лапина в Петербурге, сообщили в ведомстве.

Ранее суд постановил снести здание в рамках реализации девелоперского проекта. В СК отметили, что дом является вещественным доказательством по уголовному делу о сносу исторических зданий и имеет временную защиту от разрушений и демонтажа. Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК обеспечить сохранность объекта.

Ранее глава СК поручил проверить информацию о планируемом сносе исторического дома княгини Шаховской в Северной столице — на протяжении длительного времени он находился на реконструкции. Несмотря на многочисленные обращения жителей города и активистов, чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым предпочитают игнорировать проблему.
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