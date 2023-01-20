Бастрыкин поручил принять все меры для защиты от сноса дома Лапина в Петербурге

Ранее глава СК поручил проверить информацию о планируемом сносе исторического дома княгини Шаховской в Северной столице — на протяжении длительного времени он находился на реконструкции. Несмотря на многочисленные обращения жителей города и активистов, чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым предпочитают игнорировать проблему.