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Власти Воронежской области запретили гражданам использовать беспилотники

Общество
Власти Воронежской области запретили гражданам использовать беспилотники

Жителям Воронежской области запретили использовать беспилотники гражданского назначения. Об этом на своем канале в мессенджере Telegram сообщил глава региона Александр Гусев.

Губернатор подчеркнул, что он поддержал решение запретить полеты над территорией Воронежской области. По его словам, разрешение на их использование будет предоставлено лишь отдельным органам власти и сотрудникам силовых структур. Также такое право получат некоторые организации и предприятия, обратившиеся с соответствующей просьбой в администрацию.
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