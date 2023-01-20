Теннисист Медведев уступил американцу Корде в третьем круге Australian Open

Другой представитель России Карен Хачанов впервые в своей карьере пробился в 1/8 финала Australian Open. Теннисист обыграл своего соперника из США Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:4, 3:6, 7:6 (11:9). Хачанов в четвертом круге встретится с Есихитой Нисиокой.