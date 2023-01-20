Массовая авария с пострадавшими и погибшим произошла в Адлерском районе Сочи

Массовая авария с участием девяти автомобилей произошла в Адлерском районе Сочи. По предварительным данным, в результате инцидента есть погибший и несколько пострадавших.
Авария случилась на федеральной трассе А-147 неподалеку от торгового центра «Апельсин». В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, МЧС и врачи скорой помощи.
Точное количество пострадавших и погибших в ДТП неизвестно. Обстоятельства и детали инцидента уточняются.
Ранее стало известно, что на трассе в Сенегале столкнулись два пассажирских автобуса. В результате аварии погибли 38 человек, еще 100 получили ранения различной степени тяжести, сообщал «Царьград».