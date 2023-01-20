Лукашенко распорядился сменить в его кабинете компьютеры Apple на белорусскую технику

Продукция американской компании Apple была полностью вынесена из кабинета белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом рассказала пресс-служба руководителя страны.
На замену зарубежного бренда пришла техника, которая производится на территории республики. Как уточнили в пресс-службе, Лукашенко лично сделал распоряжение разместить в его офисе компьютеры «Горизонт». Эту информацию также подтвердил близкий к Администрации президента Telegram-канал «Пул Первого».
«Прямо сейчас в кабинете у Лукашенко устанавливают отечественный компьютер марки Horizont», — уточнили авторы.
Ранее Лукашенко заявил, что на Западе есть понимание необходимости прекращать «заниматься дурью» и начинать сотрудничать.