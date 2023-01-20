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Лукашенко распорядился сменить в его кабинете компьютеры Apple на белорусскую технику

Политика
Лукашенко распорядился сменить в его кабинете компьютеры Apple на белорусскую технику

Продукция американской компании Apple была полностью вынесена из кабинета белорусского лидера Александра Лукашенко. Об этом рассказала пресс-служба руководителя страны.

На замену зарубежного бренда пришла техника, которая производится на территории республики. Как уточнили в пресс-службе, Лукашенко лично сделал распоряжение разместить в его офисе компьютеры «Горизонт». Эту информацию также подтвердил близкий к Администрации президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Прямо сейчас в кабинете у Лукашенко устанавливают отечественный компьютер марки Horizont», — уточнили авторы.

Ранее Лукашенко заявил, что на Западе есть понимание необходимости прекращать «заниматься дурью» и начинать сотрудничать.
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