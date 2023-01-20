Лукашенко распорядился сменить в его кабинете компьютеры Apple на белорусскую технику

На замену зарубежного бренда пришла техника, которая производится на территории республики. Как уточнили в пресс-службе, Лукашенко лично сделал распоряжение разместить в его офисе компьютеры «Горизонт». Эту информацию также подтвердил близкий к Администрации президента Telegram-канал «Пул Первого».