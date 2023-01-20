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Клупов: танк «Армата» и истребитель Су-57 оснащены единой информационной системой

Армия
Клупов: танк «Армата» и истребитель Су-57 оснащены единой информационной системой

Российские танки «Армата», истребители Су-57, а также перспективная гусеничная платформа «Курганец» оснащены системой единого информационного поля.

С таким заявлением выступил ветеран военной разведки Рустем Клупов. По его словам, в современных видах российской техники широко используется эта технология, передает ИА SM-News.

«Наши старые танки в этом уступают пока. Нужна модернизация, требуется вносить изменения — ставить планшеты, которые будут обеспечивать информационную составляющую для экипажа», — объяснил он.

Эксперт также добавил, что боевая техника российского производства гораздо лучше справляется с морозами. Западные машины при низких температурах воздуха зачастую выходят из строя.
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