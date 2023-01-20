Великобритания изъявила желание играть ведущую роль в антироссийском «трибунале»

Соединенное Королевство желает играть ведущую роль в «трибунале» против России. Об этом информирует британский МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве сообщили, что Лондон уже присоединился к странам, поддержавшим создание антироссийского «трибунала».
«Великобритания будет играть ведущую роль в ведущей группе партнеров-единомышленников», — сказано в сообщении британского министерства.
Стоит отметить, что ранее Европарламент принял резолюцию о создании «трибунала» из-за якобы противоправных действий России на Украине.