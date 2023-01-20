Министр по делам ЕС Чехии заявил об истощении запасов советской техники в Европе

Страны Евросоюза исчерпали свои запасы советского вооружения на фоне военной поддержки Украины, заявил чешский министр по делам ЕС Микулаш Бек.
Выступая на Всемирном экономическом форуме, чиновник выразил надежду на то, что страны НАТО согласуют передачу Киеву западного вооружения.
«Единственный путь вперед, к сожалению — это вооружать, вооружать и вооружать Украину», — сказал министр.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что в рамках встречи на базе Рамштайн представители стран Североатлантического альянса не смогли согласовать поставки на Украину танков западного производства.